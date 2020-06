Die 17 ikonischsten Beauty-Looks der 90er

Es gab mal ein Jahrzehnt, das so schillernd war, dass ein Produkt erfunden werden musste, um passend dazu den ganzen Körper zum Strahlen zu bringen. Die Rede ist von den 90ern – und von Bodyglitter. Viele von uns bekamen ihre erste Tube als Beigabe einer sehr berühmten Jugendzeitschrift und besuchten fortan keine Party mehr, ohne an Armen und Dekolleté beglitzert zu sein. Und die gelartige Masse war nicht das einzige Beauty-Must-Have, das in keiner Make-up-Bag fehlen durfte. Da wären auch noch Kreppeisen, funkelnde Haarclips, brauner Lipliner und wahlweise blauer oder silberner Lidschatten. Erinnert ihr euch? Nun, die Stars tun das auch. Denn sie waren keineswegs frei von den Beauty-Sünden (auch wenn sie ihr Bodyglitter vermutlich nicht aus der oben erwähnten, berühmten Jugendzeitschrift hatten). Einige Looks haben sie selbst zu Trends gemacht. Andere nachgestylt.