Der Velours-Anzug aus den 2000ern ist zurück

Denn das Phänomen Loungewear fügt sich perfekt in die vom Lockdown zerfressene Ära ein. Da «lounged» (zu deutsch: faulenzen, fläzen) man eigentlich ständig, sogar während man arbeitet und busy ist. Sofa ist das neue Sexy. Was bleibt uns auch anderes übrig? «Die Velour Collection ist perfekt, wenn man heiss aussehen und trotzdem etwas Gemütliches tragen will», so Kim. Dazu hat sie die Schnitte der heutigen Zeit angepasst. Die Hosen reichen jetzt über den Bauchnabel und es gibt eine nicht-ausgestellte Variante mit Bündchen. Und wer noch immer nicht glaubt, dass ein Jogginganzug der heisseste Scheiss und dazu absolut salonfähig ist, der werfe mit uns einen Blick in die Glaskugel: Und da flimmern die 2000er durch – ganz selbstverständlich, in Zweiteilern aus Velours. Bitteschön!