Irgendwie zieht es uns schon beim genaueren Gedanken an den Bauchnabel, den – na ja – Bauch zusammen. Aber wieso machen wir eigentlich, wann immer möglich, so einen grossen Bogen um diesen Bereich unseres Körpers? Er ist schliesslich einer der Hauptgründe dafür, dass wir überhaupt gesund auf die Welt gekommen sind. Vor etwas mehr als einem Jahrzehnt war er mindestens so sexy wie unser Dekolleté – und ist aktuell auf dem besten Weg zurück dorthin. Höchste Zeit also, sich dem armen, vernachlässigten Kerl mal etwas genauer zu widmen. Wie wäre es zum Anfang damit, endlich die Frage zu klären, ob wir ihn eigentlich waschen und pflegen müssen?