Paradiesische Parallelwelten

Instagram ist coronafrei: die Weltreisen der Promis

Auf Instagram befindet sich gerade gefühlt jeder und jede (Bsp. Robbie Williams oder Cathy Hummels) in den Ferien. In den Bergen. In Dubai. Oder Mexiko. Weil es dort für die Einreise keine speziellen Vorschriften gibt. Auf Instagram sieht alles gut aus. Selbst Corona.