Diese Haarfarbe tragen wir im Sommer

Saint-Tropez. Eine Küstenstadt an der französischen Riviera, der Côte d’Azur Frankreichs. Strand, Yachten und exklusive Partys sorgen für ihr weltweit bekanntes Luxus-Image. Grosse Namen wie Designer Giorgio Armani besitzen dort (Ferien-) Häuser. Lange Rede kurzer Sinn: In Saint-Tropez herrscht das Motto «Sehen und Gesehen werden». Und genau deshalb muss jedes Outfit, jeder Fingernagel und vor allem jede Frisur perfekt sitzen. Unser Vorschlag: Bikini montieren. Und das Haar im «Sand Tropez»-Ton färben. Wie? Wir haben bei Nicole Felder, Studiomanagerin des Wella Studios in Zürich, nachgefragt.