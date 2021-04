Selbsttest: So findet ihr heraus, ob eure Haare porös sind

Dieser Trick zeigte uns kürzlich Influencerin und ebenfalls Curly Girl Anja Zeidler auf ihrem Instagram-Kanal. Das Haar gebt ihr nun in das Wasserglas und beobachtet, was passiert. Sinkt euer Haar schnell auf den Grund, ist eure Schuppenschicht stark geöffnet und damit eher porös. Das Haar kann sich schnell mit Wasser vollsaugen und wird schwer. Bleibt das Haar länger an der Oberfläche und sinkt nur sehr langsam, ist die Schuppenschicht eher geschlossen. Damit verfügt es nur über eine sehr geringe Porosität. Das Wasser kann also weniger gut eindringen und wird dadurch auch nicht schwerer.