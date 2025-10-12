Sind eure Haare porös?

Curly Girls aufgepasst! Denn jetzt geht es vor allem um eure Mähne und um deren Pflege, die ja bekanntlich nicht immer ganz einfach ist. Denn oftmals lassen viele Beauty-Produkte die Locken spröde oder undefiniert aussehen. Der Clue? Ob eure Locken nach dem Waschen glänzen und die perfekte Form haben, hängt stark mit der Porosität eurer Haare beziehungsweise mit der Schuppenschicht, die euer Haar umgibt, zusammen. Sie bestimmt, wie gut euer Haar Feuchtigkeit aufnehmen kann. Doch wie findet man die eigene Haarporosität heraus? Keine Angst, dafür braucht ihr weder ein Mikroskop, noch ein professionelles Labor, sondern lediglich ein Haar und ein Glas Wasser.