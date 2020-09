Glamour trotz Corona

Etwas aber bleibt auch dieses Jahr gleich. Denn das Schaulaufen der Stars in traumhaften Roben gehört mindestens so unverzichtbar zum Festival-Programm wie die Filme selbst. Doch auch hier lässt sich die Pandemie nicht ganz auszublenden. Ausgerüstet mit Masken präsentierten sich die Stars auf dem roten Teppich. Weniger glamourös waren die Auftritte deswegen keineswegs. Ob im eleganten Hosenanzug oder aufwendigen Abendkleid – die geladenen Gäste versprühten auch an der 77. Ausgabe des Festivals jede Menge Eleganz.