Diese 3 Übergangsjacken sind jetzt im Trend

Passt zu allem, sieht immer schick aus – was will man mehr von einer Übergangsjacke? Entweder mit gar nichts drunter (siehe Bild ganz oben) oder überm kleinen Kleidchen – der Blazer in Übergrösse trendet eine weitere Saison und wird auch im Herbst 2021 nicht von den Strassen verschwinden. Vorausgesetzt, es regnet nicht.