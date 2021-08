Warum Kylie Jenners knappe Bademode uns allen gut tut

Mal wieder weniger funktionell als dekorativ

Was Kylie macht, macht Emily Ratajkowski mit Inamorata schon lang. Kylies Schwester Khloé Kardashian mit dem Brand Good American auch. Supermodel Candice Swanepoel mit Tropic of C ebenfalls. Eigentlich machen es alle. Dabei geht es geht vermutlich vielen so: Ein so winziges Kleidungsstück zu probieren, kostet Überwindung. Weil man uns ins Hirn gemeisselt hat, dass es nun beileibe nicht jedem steht. Wir alle wissen, dass sich unsere Wahrnehmung durch Social Media, wo einem sekündlich ein neues, perfekt geformtes Geschöpf eine virtuelle Postkarte aus den Traumferien schickt, verschiebt. Die überfilterten Promis zeigen ihre Entwürfe an Models jeglicher Körperformen. Aber dennoch... genau diese getunten Aussichten sind der Grund, warum wir gehemmt sind, uns nicht trauen, eingeschüchtert sind. Wir wissen, was uns da von innen auffrisst, bieten dem aber trotzdem nicht die Stirn. Doch aufgepasst! Vielleicht ist er jetzt endlich da, der Heiland! Und zwar unter dem Deck- oder Bademantel der Micro-Swimwear.