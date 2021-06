3 Gründe, warum Kates roter Blazer eine gute Idee war

1. Fan-Sein ohne Fahne und Trikot? Kate weiss Bescheid

Eine Herzogin mit Bier in der Hand, peinlichem Hut und Fan-Shirt? Hmm, schwierig. Ihr kennt das Problem: Ihr wollt eins sein mit eurem Team, aber nicht so aussehen? Kate hat die Lösung: Mit rotem Blazer und weissem Top die Nationalfarben aufgreifen. So könnte man noch den ganzen Tag im Büro sitzen und förmlich umhertippen, um abends mit einer sportlichen Überdosis Nationalstolz die Sau rauszulassen. Danke Kate, das wäre dann unser Look für Freitag, wenn sich die Schweiz (bestimmt) ins Halbfinale spielt.