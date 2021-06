Die besten Spielerfrauen-Looks aller Zeiten

Früher hiessen sie Victoria Beckham, heute Cathy Hummels. Auch Supermodel Irina Shayk gehörte schon mal zum Club der Spielerfrauen. Die Engländer haben sogar einen Spitznamen für die Frauen und Freundinnen ihrer Fussballer: WAG (heisst übersetzt so viel wie Wifes and Girlfriends). Während die VIPs in den 2000er vor allem mit teurem Schmuck um die Wette glitzerten, jubeln die WAGs von heute ganz bodenständig in Jeans und Jersey – ganz vorne mit dabei? Die Partnerinnen unserer Schweizer Nationalmannschaft, die mit Sicherheit – genauso wie wir – immer noch aus dem Häuschen sind, nach dem bombastischen Sieg gegen Frankreich gestern.