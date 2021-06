Jungs, blondiert euch – das macht erfolgreich

Nun hat Granit Xhaka da mitgemacht. Wir wissen ja, im Fussball sind gewöhnungsbedürftige Frisuren und optischer Hahnenkampf nichts Neues, aber der gute Granit – der hat da was geahnt. Dass eine Veränderung her muss. Auf Kopf und Feld. Er färbte platinblond und nun –ist die Schweiz seit 1954 zum ersten Mal wieder im Viertelfinale einer Fussball-Europameisterschaft. Und hey, die Blondine fegte mit seinem Team so den amtierenden Weltmeister vom Platz. Trotz zwischenzeitlicher 3:1-Führung blendete die Schweizer Nati alle mit 5:4 im Elfmeterschiessen. Eine Nacht so hell wie Xhakas verschwitzte Mähne!