5 fatale Fehler

Wetten, ihr habt Deo bisher immer falsch aufgetragen?

Wer schön sein will, muss leiden und wer duften will, muss rollen. Oder sprühen. Gerade ist das Wetter schweisstreibend, der Körper produziert ohne Ende. Wenns müffelt, wird fleissig Deo nachgelegt. Bringt aber auch die x-te Schicht nichts, macht man offenbar was falsch. Wir wissen, was.