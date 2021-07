Würden wir uns zurück in die 1990er Jahre katapultieren, was wäre da zu sehen? Na, eigentlich sähe es dort in Anbetracht auf die Mode gar nicht so viel anders aus, als im Hier und Jetzt. Die Strassen wären noch immer voller Menschen in Mom Jeans, fragwürdigen Ugly Sneakern an den Füssen und niedlichen schmückenden Scrunchies im Haar. Inspiriert von den Runway-Looks der letzten Jahre, fanden die Looks von früher nämlich längst wieder Einzug in unsere Kleiderschränke.