Aktuell werden einem die Reunions und Reboots ja nur so um die Ohren gepfeffert. Eine zweite Generation «Gossip Girl» steht in den Startlöchern, um ab Juli 2021 über unsere Bildschirme zu flimmern. Für die Fortsetzung von «Sex and the City» wurde gerade die Rückkehr von Chris Noth aka MR. BIG offiziell bestätigt (Hallelujah!). Alles in diesem Moment aber total nebensächlich, denn das grosse «Friends»-Wiedersehen ist bereits in vollem Gange! Phoebe, Rachel, Monica, Chandler, Joey und Ross sind wieder da und das Internet spielt verrückt. Angefeuert vom Streamingdienst HBO Max, der sein Bestes gibt, einen Riesen-Hype um unsere liebsten TV-Freunde zu zaubern. Zum Beispiel mit einer Fashion Show der legendärsten Kostüme aus 10 Jahren «Friends». Auf dem Laufsteg? Cara Delevingne! Cindy Crawford!