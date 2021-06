Wie wir uns die perfekte Gesichtsform zaubern

Und wie?

Statt ein schattierendes Produkt unter die Wangenknochen zu setzen, sollte man es etwas oberhalb ansetzen und dann mit einem grossen Pinsel in kreisenden Bewegungen gut verblenden. So entsteht eine natürliche Betonung der Wangenknochen, die etwas Wärme und Bräune verleiht. Kiefer und Nase werden nur ganz leicht konturiert, denn an diesen Stellen können harte Kanten im Tageslicht ziemlich unnatürlich und aufgemalt aussehen.