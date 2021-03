So beeinflusst die Nase die Partnerwahl

Der Geruchssinn löst Gefühle aus, bevor wir überhaupt darüber nachdenken können, was wir da eigentlich gerochen haben. Das liegt an der besonderen Verschaltung des Geruchssinns im Gehirn. Er nimmt einen sehr direkten Weg in unsere Emotionszentren. Die Duftinformationen gelangen über die Riechzellen in der Nasenschleimhaut und den Riechkolben in einen sehr alten Teil unseres Gehirns, das Riechhirn. Von dort werden Teile der Information in die Hirnregionen geschickt, die für unsere Gefühle zuständig sind, das ist zum Beispiel das sogenannte limbische System.