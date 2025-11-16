Warum sind Rollis so stylish?

Wie klappt das genau? Durch den altbewehrten Layering-Look. Der Rollkragenpullover gilt hierbei als Basis. Hemden, Blazer, Trenchcoats, Sweater, oder eben auch das Sommerkleid, einfach über das Basic ziehen. Es gibt quasi nichts, dass bei dem Rolli nicht funktioniert. Wer gerne bunte Teile kombiniert, kann tendenziell mit einem schwarzen Pullover nichts falsch machen. Mutige dürfen aber auch gern zu angesagten Neontönen greifen. Das Ergebnis? Ein Look, der nicht nur wärmt, sondern auch noch etwas her macht.

Rollkragenpullover zum Nachkaufen: