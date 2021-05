Der Schmetterling ist zurück – und hat eine Bedeutung

Spulen wir vor ins Jahr 2021. Hi. Mariah Carey ist längst nicht mehr an der Spitze der Charts, der Schmetterling aber erlebt gerade sein grosses Comeback. Sängerin Dua Lipa schneidert ihn sich nicht nur aufs glitzernde Minikleid, sondern heftet ihn sich gleich noch auf die endlosen Nägel, Model Adut Akech trägt ihn via Hemdchen ganz nah am Herzen.