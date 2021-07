Wollen Adrenalin-Junkies den Kick verspüren, stürzen sie mit Karacho irgendwo in die Tiefe. 220 Meter sind es beim Verzasca-Staudamm bis zum Boden. Bungee-Seil und Gravitationsgesetz führen innert 7,5 Sekunden zum Rausch. Sprung, Fall, Glückshormone. In der Mode findet Nervenkitzel in einem dezenteren Rahmen statt. Man setzt gefühlt nicht gleich sein Leben aufs Spiel. Höchstens seinen Auftritt.



An den Füssen sinds die Absätze. Am Oberkörper? Womöglich das Pin-Top. So tauft das Online-Magazine Refinery29 das Teil und titelte dazu: «Ein gewagter Ausgeh-Look macht die Modewelt unsicher». Jacquemus-Kreativdirektor Simon Porte präsentierte ein solches Top kürzlich an seiner «La Montagne»-Show. Es war in neun von insgesamt 60 Looks zu sehen. Unter anderem an Kendall Jenner.