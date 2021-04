An den Oberarmen der Autorin dieses Textes tauchen, gefühlt von heut auf morgen, immer mal wieder kleine trockene Flächen auf, die nach Aufmerksamkeit und – vermutlich – Feuchtigkeit schreien. Eine Freundin von ihr berichtete kürzlich über ein ähnliches Phänomen über dem rechten Auge. Zufall? Oder vielleicht das Ergebnis eines ähnlichen, ungesunden Lifestyles oder der synchronen Vernachlässigung der Pflegeroutine? Wir haben bei Dr. Daniela Kleeman angerufen, um die Dermatologin mit eigener Praxis im Zürcher Seefeld nach ihrer fachmännischen Meinung zu fragen. Wie kommts, was hilft, wie beugen wir vor – all das hat uns Dr. Kleeman am Telefon verraten. Danke!