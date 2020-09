Was bedeuten eigentlich Sebostase und Seborrhö?

Hi, mein Name ist Laura und ich finde es eine Frechheit, dass ich mich mit Anfang 30 noch mit unreiner Haut rumschlagen muss. Oder sollte ich sagen: seit Anfang 30? Durch die gefürchtete Pubertät bin ich haut-technisch gesehen nämlich ziemlich unbeschadet durchgeschliddert. Dafür bekomme ich jetzt die Quittung. In Form von renitenten Pickelchen an Schläfen und Kinn. Danke.