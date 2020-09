Früher war das alles sowieso sehr männerlastig. Männer designten für Frauen. Heute ist das alles diverser. Heute ist die Mode selbsterzogener. Nicht dazu da, zu zeigen, wie viel Geld der Ehemann hat. Wir gestalten unsere Garderobe und somit das Bild, das wir abgeben, selbst. Wir tragen jetzt Trends, egal, ob der Freund oder irgendein Mann sie mag oder nicht. Donatella Versace zum Beispiel gelang es nach dem Tod ihres Bruders 1997 die Gitzer-Sex-Mode, die typisch war für Versace, zu modernisieren, indem sie das Aggressive aus den Schnitten nahm. Und was fällt den Männern zu Donatella Versace ein? Sie wählten die Frau, die solche Roben erschaffen kann, in der Männerzeitung FHM zur «Unsexiest Woman in the World».