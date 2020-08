Styling-Tipps, die uns im Job Seriosität verleihen

… elegante Heels die andere Hälfte

Reicht der elegante Anzug noch nicht aus? Dann kommen jetzt noch die Absätze hinzu. So wie es uns Meghan Markle alias Rachel Zane in der Serie «Suits» vorgemacht hat: in schlichten, eleganten Heels mit einem nicht allzu hohen Absatz. Die sind zeitlos und sollten immer griffbereit stehen. So seid ihr allzeit bereit und könnt aus jedem bequemen Outfit einen Business-Look zaubern.