Die schönsten nachhaltigen Sneaker

Wir möchten wetten, ihr habt Vorurteile gegenüber nachhaltig hergestellten Schuhen. Lasst das bloss nicht Designerin Stella McCartney hören, die seit inzwischen zwei Jahrzehnten dafür kämpft, Mode so tierfreundlich und nachhaltig wie möglich zu produzieren. Dass ihre Entwürfe bei den meisten von uns das Budget sprengen, ist natürlich ärgerlich. Zum Glück gibt es Stand 2021 aber immer mehr Brands, die bei ihren Kollektionen ebenfalls auf tierische Materialien und unzumutbare Arbeitsbedingungen verzichten. Auch für die Sneaker Heads unter euch. Uns ist schliesslich bewusst, dass das, was ihr euch an die Füsse schnürt, streng selektiert wird und vielleicht sogar ein kleines Statussymbol darstellt. Wer etwas auf sich und seine Treter hält, der trug mit Sicherheit schon schneeweisse Nike Cortez mit rotem Swoosh, klobige «Ugly Sneaker» von Balenciaga, oder einen heissbegehrten Adidas Yeezy. Alles easy. Aber werft doch mal einen Blick auf die Füsse dieser Damen.