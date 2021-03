Zwei Zürcher lassen aus Äpfeln Leder entstehen

Auf ihrer Website verkaufen die Brüder Portemonnaies, Handyhüllen, Rucksäcke und Schlüsselanhänger aus Apfelleder. Einzig der Geruch verrät, dass es sich dabei nicht um Tierleder handelt: Das Apfelleder riecht nach frisch gedruckten Buchseiten. Mit dieser ebenso originellen wie bahnbrechenden Entwicklung haben die Brüder einen Nerv getroffen. Im November 2020 starteten sie den Verkauf, und bereits fünf Wochen später war das Lager leer. 800 Artikel gingen weg wie warmer Apfelkuchen, die Produktion läuft heiss. Auch mit Ananas oder Trauben liesse sich Leder machen, aber der Apfel sei einfach typisch Schweiz, finden die Brüder. Die Äpfel werden in Südtirol geerntet und in Florenz verarbeitet. Warum nicht im Land von Wilhelm Tell? «Das ist mitunter eine Kostenfrage», sagt Lucas Knecht. In der Schweiz seien die Lohnkosten gut doppelt so hoch wie in Italien. Die Produkte würden dann viel mehr kosten.«Uns ist wichtig, dass sich jeder nachhaltige Lederwaren leisten kann», sagen die Brüder und legen damit den Grundstein für die nächste Apple-Revolution.