Und da ist er wieder…

Und. Da. Ist. ER WIEDER! Man schaudert. Heute läuft das Modell unter der Rubrik «Ugly Fashion». Zu Deutsch: Hässliche Mode. Die hat besagtes Schuhwerk quasi mit seiner Existenz definiert. Heute gehören dazu unter anderem Crocs (auch wieder da) oder die klobigen Turnschuhe von Balenciaga (schon wieder weg). Aber vor all diesen Trends, an denen sich die Geschmäcker scheiden wie an nichts anderem, waren da die Sneaker mit Keilabsatz. Schon vor über 10 Jahren bohrten sie ihre schmutzigen Finger direkt in unser harmoniebedürftiges Auge. Und nun nähern sie sich uns ein zweites Mal. In ihrer aktuellen Kollektion präsentiert sie Isabel Marant erneut. Höher sind sie zwar, aber dennoch unverkennbar.