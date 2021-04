So hält sich Königin Letizia fit

Sport ist aber nur die halbe Miete. Ihre athletischen Arme sind auch das Ergebnis ihrer strengen Ernährung. Die spanische Königin ernährt sich mit der sogenannten Mittelmeer-Diät. Wie es der Name schon verrät, beinhaltet diese viel Gemüse, Salat, Nüsse, Fisch und Olivenöl. Hingegen wird auf rotes Fleisch und fetthaltige Milchprodukte, sowie Zucker rigoros verzichtet. So wird man so fit wie eine spanische Königin.