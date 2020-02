Wie Crocs es schafften, Amazon lahm zu legen

Ugly, but make it fashion

Der Modebranche, deren grösstes Hobby es bekanntlich ist, hässliche Dinge hip zu machen, kam das gerade recht. Nach Bauchtaschen, Radlerhosen, Dad Sneakers und Birkenstocks könnten doch Gummi-Crocs the Next Big Thing werden? Christopher Kane versuchte es mit Edelsteinen. Balenciaga mit XXL-Sohlen. Beides verkaufte sich irgendwie, doch der richtige Durchbruch blieb aus. Und ich atmete auf. Was zu weit geht, geht zu weit. Doch ich hatte die Rechnung ohne die fleischgewordene Version der Gummischuhe gemacht: Post Malone.