Mikro-Tattoos sind klein, cool – und voll im Trend

Die grösste Sorge ist meistens, dass man das Gestochene irgendwann bereuen könnte. Dabei heisst es doch so schön: No Risk, No Fun! Wer trotzdem lieber weniger Risk eingehen möchte, machts wie Kaia Gerber und Hailey Bieber. Die wollen schliesslich an Fotoshootings nicht nur das Cool-Girl sein, sondern gegebenenfalls auch noch elegant und feminin wirken. Kein Problem, das Mikro-Tattoo machts möglich. Dank der mikroskopisch kleinen Grösse kann die Tätowierung nämlich ganz einfach mit Make-up (oder Photoshop) abgepinselt werden. Funktioniert natürlich genauso gut, wenn tatsächlich die Reue kommt und ihr euer Sujet nicht mehr sehen wollt.