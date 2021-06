Kate Middleton zeigt, wie casual Business geht

Mit ihrem Outfit zeigte Kate mal wieder, wie casual man Business wirklich erledigen kann. Sie trägt die gold-weissen Schuhe des nachhaltigen Pariser Labels Veja – und die scheinen glatt zu einem ihrer Lieblinge geworden zu sein. Kate trug sie bereits im Mai bei ihrem Aufenthalt in Schottland, als sie und Prinz William an der University of St Andrews zu Besuch waren. Ein ganz besonderer Ort für die beiden, denn dort lernten sie sich vor rund 20 Jahren als Studierende kennen.