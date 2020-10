Es war einmal ein Riese. Ein schwedischer Moderiese nämlich, der seine formvollendeten Kinder in die Welt schickte, um diese ein klein bisschen schöner zu machen. Sie strampelten mit den perfekt designten Schuhen, verirrten sich aber immer wieder und fanden ums Verrecken nicht den Weg in die Schweiz. Ein trauriges Unterfangen. Nun erreicht uns die frohe Botschaft: Es gelang, das Warten hat ein Ende – die Geschwister-Brands & Other Stories, COS, Monki und Arket dürfen sich bald an unsere ausgehungerten Leiber schmiegen. Per Knopfdruck!