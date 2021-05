Seit dem 17. Mai darf man auch in England wieder durch Museen und Galerien schlendern. Und was macht Herzogin Kate? Klar, durch Museen und Galerien schlendern. Also eigentlich nur durchs Victoria and Albert Museum in London, wenn wir ehrlich sind. Das aber in einem Look, der unsere Augen vor Herzchen mal wieder überquellen lässt. In einem rot-schwarzen Hahnentritt-Kleid aus der Feder einer ihrer Lieblingsdesignerinnen schwang die 39-Jährige durch die kunst-gesäumten Gänge. Auch dabei: ein schwarzer Mundschutz, eine schwarze Clutch und schwarze Pumps. Und … feiner Goldschmuck an Hals und Ohren. Besonders angetan haben es uns die gedrehten Creolen, die zwischen den Schlingen ihrer Maske hervorbaumelten.