So viel Persönlichkeit steckt in Kates Schmuck

Ganz anders sieht es aus, wenn man einen Blick in das Schmuckkästchen der Herzogin wirft. Da liegen Welten zwischen ihrem und unserem Bling, wenn nicht Universen. Ach, ist Kate etwa eine, die sich mit kostbaren Juwelen, Perlen und Bijous überhäuft? Natürlich nicht. Jedenfalls nicht so, wie ihr jetzt denkt. Kate mag Schmuck mit Geschichte und Persönlichkeit, mit sentimentalem Wert.

Ihr wollt Beispiele? Gibt es oben in der Galerie.