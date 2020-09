So einfach gestaltet ihr euren Alltag nachhaltiger

Wisst ihr noch? Die gabs damals beim Grosi schon. Vielleicht sogar noch bei Mama zu guten Anlässen. Und da wir doch sowieso so gerne kopieren, hören wir bei Mom-Jeans und Schulterpolstern nicht auf, sondern bescheren auch den guten alten Stoffservietten ein fulminantes Revival. Die machen die nächste Dinner-Tafel so richtig elegant – und wandern danach einfach in die Wäsche. Tausendmal besser als nach jeder Mahlzeit zig Papier-Exemplare in den Müll zu pfeffern.