Durch die deckenhohen Fensterfronten fällt einem das Sonnenlicht auf den Teller, kitzelt das himmlische Avocado-Brot, taucht in die dampfende Kaffeetasse. In der Miró Manufactura de Café in Zürich stimmt nicht nur das Licht (schönste Insta-Shots sind garantiert), sondern auch das minimalistische Interior, der Geschmeidigkeitsgrad der wachsweichen Eier, die Kross-ness der Gipfeli und – natürlich – der Geschmack des Kaffees. Obwohl wir unseren beinahe wöchentlichen Gang in die Brauerstrasse 58 schmerzlich vermissen, können wir Letzteren zum Glück weiterhin geniessen. Vorübergehend einfach in den eigenen vier Wänden. Dahin liefert Miró nämlich – wenn man sich bei der Qual der Wahl im Onlineshop auf mirocoffee.co denn für eine Kaffeesorte entscheiden kann. Heisser Tipp: Wenn nicht, bestellt man eben gleich mehrere. Und einen Gutschein am besten direkt dazu.