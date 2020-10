Mal angenommen wir befänden uns auf ein Jahr genau in der Vergangenheit und wagten einen Blick in die Zukunft. In die neue Dekade. In eine Zeit in Zeiten von. Was hätten wir uns bei diesen Schlagzeilen an den Kopf gefasst! «FCZ und FCB wehren sich gegen Geisterspiele» steht im Juli in der NZZ. Der Tagesanzeiger titelt im Oktober «So gefährlich ist Covid-19 im Vergleich» und die New York Times im selben Monat «Coronavirus Reinfections Are Real but Very, Very Rare». Wir hättens nicht gerafft, stünden bei Begriffen wie Geisterspiele, Covid-19 und Coronavirus nicht gefühlt auf dem Schlauch, sondern gänzlich in einer Utopie, in der es Fragezeichen regnet.



Mittlerweile verstehen wir Covid-19, wissen das Wort Geisterspiele zu verwenden, können den News-Portalen folgen, wenn diese schreiben, dass sich ein gewisser Herr mit umstrittener Frisur und noch umstritteneren Ansichten trotz Corona-Erkrankung zu anderen Menschen in einen schwarzen SUV setzt. Mit der Corona-Sprache verhält es sich wie mit jeder Sprache: das Vokabular wächst und wächst und wächst. Neue Zeiten erfordern neue Wörter. Also, kramt Voci-Kärtchen und Stift aus der Schublade, folgende Wortschöpfungen bringen Schwung in euren Corona-Sprachgebrauch: