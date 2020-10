Bobby Pins. Der neuste Trend. Richtig: Haarnadeln. Und zwar gehören alle auf einmal in die Haare. Alle, die wir besitzen und bisher lose im Bad herumfliegen werden sichtbar in die Strähnen gesteckt. Das Label Dries Van Noten hat es in seinem Lookbook vorgemacht. Sam McKnight, der Hairstylist, zeichnet sich für die Inspiration verantwortlich. Natürlich hat der Profi die Frisur etwas upgegradet und die Haarnadeln neben reinen Dekozwecken auch dafür eingesetzt, aufwändig in die Mähne gezauberte Wasserwellen zu fixieren.