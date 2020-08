Wohin mit den Haaren, wenn es nachts heiss ist?

2. Der geflochtene Zopf

Spoiler: Es gibt Beach Waves. Oder sollten wir sagen Bed Waves? Jedenfalls: Flechtet eure Haare am Abend zu einem oder mehreren nicht zu strammen Zöpfen. Zum Fixieren verwendet ihr wieder die Bänder ohne Metallteil. So hat euer Nacken in der Nacht etwas Zeit zu lüften und eure Mähne wird, ganz ohne grossen Styling-Aufwand, in sanfte Wellen gelegt. Am nächste Morgen klebt nichts und die Frisur sitzt.

Tipp: Flechtet ihr die Zöpfe mit unterschiedlich dicken Strähnen, wirkt der fertige Look am nächsten Tag besonders natürlich.