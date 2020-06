Das rettet unser Haar vor Sommer-Frizz

Na, erinnert ihr euch noch an die legendäre Episode von «Friends», in der sich Monicas sonst so seidige Mähne in einen voluminösen Frizz-Busch verwandelte? Überspitzt zeigt das, womit sich Frauen mit natürlicher Krause bei Regen und tropischem Klima rumschlagen müssen. Egal, wie sehr man den Schopf zuvor auch mit Glätteisen und Föhn in Form bringt – ist die Luftfeuchtigkeit zu hoch, war die penible Arbeit umsonst. Tschüss Glätte und Glanz, hallo Stroh und unbändiges Volumen.