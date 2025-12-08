Was verhilft zu seidig-glattem Winterhaar?

1. Elektrostatische Aufladung

Die Mütze oder den Wintermantel ausgezogen und schon stehen die Haare zu Berge? Das liegt daran, dass Textilien aus Kunstfasern den Schopf elektrostatisch aufladen.

Die Lösung: Lieber zu natürlichen Materialien wie Wolle, Baumwolle, Kaschmir oder Gemischen aus Viskose greifen. Wer fliegende Haare vermeiden möchte, macht einen Bogen um Mützen, Schals und Pullis aus Polyester.