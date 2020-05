Die «Ruler-Rule» zeigt, welche Frisur uns steht

So gehts:

Sucht euch einen Spiegel oder ein hilfsbereites Gegenüber und setzt das Lineal mit dem Null-Punkt an eurem Ohrläppchen an, sodass es senkrecht nach unten zeigt. Jetzt kommt der Stift zum Einsatz: Legt den waagerecht unter eurem Kinn an – im 90-Grad-Winkel zum Lineal, quasi. Jetzt müsst ihr nur noch ablesen (lassen), an welchem Wert die Stiftspitze auf den Massstab trifft.