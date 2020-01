Warum es ok ist, im Alter obenrum kürzer zu werden

Hey, wir sitzen doch alle im gleichen Boot. Und die Passagiere greifen, je älter sie werden, verdächtig oft zur Schere. Beziehungsweise bezahlen jemanden dafür, dass er es tut. Aber wieso ist es eigentlich so, dass wir im Alter plötzlich so sehr auf Kurzhaarfrisuren stehen? Die Antwort ist ganz einfach: Unser Haar verändert ja nicht nur seine Farbe, sondern auch die Struktur. Das liegt daran, dass neben der Melanin- auch die Öl-Produktion im Laufe des Lebens abnimmt. So gehen eben die Farbpigmente UND die Geschmeidigkeit flöten, das Haar wird «drahtiger» und oft sogar kraus. Je länger wir es wuchern lassen, umso unbändiger wird es. Ein frischer Kurzhaarschnitt ist da viel einfacher zu handlen. Ausserdem – und auch das geht oft mit dem Älterwerden einher – transformiert unser Schopf sich oft von voll und unverwüstlich zu fein und delikat. Eine Tatsache, die sich raspelkurz ebenfalls besser kaschieren lässt.