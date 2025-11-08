Warum essen wir bei Stress oft viel zu viel?

Heisshunger bei Stress

Stehen wir unter Druck, schüttet unser Körper Stresshormone aus und wir kommen in eine Art Alarmbereitschaft, was den Körper mehr Energie kostet. Viele haben deshalb das Bedürfnis nach zuckerhaltigem Essen, das ihnen schnell Energie gibt. Ausserdem ist Stress immer auch mit Anspannung verbunden. Wir versuchen also logischerweise, in hektischen Zeiten wieder etwas Balance und Entspannung zu finden – und landen oft bei süssen oder laut knackenden Snacks (die beruhigen!), um herunterzufahren. Weil sich unsere Gedanken aber noch immer um den stressigen Terminkalender drehen und wir nicht aufmerksam essen, haben wir ständig das Bedürfnis nach mehr und fühlen uns nie richtig satt.