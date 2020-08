Davon solltet ihr vor dem Joggen die Finger lassen

3. Scharfe Gewürze

Ein rassiges Thai-Curry regt unseren Stoffwechsel ordentlich an und kann sogar Glückshormone freisetzen. Das Problem: Wenn wir scharfe Gewürze essen, wird auch mehr Magensäure produziert und das kann in Kombination mit Sport zu Sodbrennen führen. Plant Gerichte wie Chili con Carne also besser für abends ein, damit euer Magen in Ruhe verdauen kann.