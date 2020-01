Supermarkt, Drogerie, Fachgeschäft – Fitnessriegel finden wir inzwischen an jeder Ecke. Was sie versprechen: Muskelaufbau, Fettverbrennung und jede Menge Power. Und auch geschmacklich ist von Schoko bis Kokos für so ziemlich jedermann etwas dabei. Aber kann ein süsser Riegel wirklich förderlich für unsere Fitness sein?