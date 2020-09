Wie wir unseren Lohn erfolgreich verhandeln

«Über Geld spricht man nicht, man hat es», soll der Ölmagnat Jean Paul Getty einst gesagt haben. Dumm nur, wenn dadurch verschleiert bleibt, wie viel man (beziehungsweise frau) eben nicht hat. In der Schweiz verdienen Frauen im Durchschnitt 11.52 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen. Das zeigt die aktuellste Lohnstrukturerhebung (bezieht sich allerdings auf 2016) zum durchschnittlichen Erwerbseinkommen vom Bundesamt für Statistik. Ungehemmt mit Freunden und Arbeitskollegen über das Gehalt zu sprechen, klingt banal. Und sollte genau das auch sein. Lohntransparenz ist wichtig. Macht Unterschiede ersichtlich. Wirft Fragen auf.



Wieso Schauspielerin Michelle Williams für den Nachdreh des Films «All the Money in the World» mit weniger als 1000 US-Dollar entschädigt wurde, während Darsteller-Kollege Mark Wahlberg für den gleichen Dreh mehr als eine Million bekam? Verhandlungsgeschick – das sich trainieren lässt.



Zum Beispiel bei Sibyl Schädeli, die Lohnverhandlungskurse speziell für Frauen anbietet. Schädeli beschäftigt sich seit über zehn Jahren intensiv mit den Bereichen Leadership, Machtspiele in hierarchischen Organisationen und Frauenkarrieren.