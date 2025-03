1. Wir schlafen besser

Wie ätzend, mitten in der Nacht aus schönen Träumen zu erwachen. Was ist passiert? Während wir schlafen, sinkt unsere Körpertemperatur. Dabei erholt sich der Körper und spart Energie. Der Pulli, die Socken und das Heizkissen halten aber die Temperatur weiterhin hoch. Deshalb schlafen die Gfrörlis unruhiger und wachen auf, wenn es ihnen zu warm wird. Also lieber das Frösteln überwinden. Unter der Decke wird es garantiert schnell wärmer. Und wenn wir einmal schlafen, kann nichts mehr schief gehen.