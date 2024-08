Zugegeben, Frugalismus klingt erst mal wie die nächste fancy Ernährungsform. Mit Paleo, Veganismus, Low Carb oder Keto hat der Lebensstil allerdings herzlich wenig zu tun. Wobei … um Verzicht geht es irgendwie auch. Statt Kohlenhydrate, Fleisch oder Milchprodukte lassen die Frugalisten allerdings lieber unnötige Ausgaben weg. Denn sie würden gern in Rente gehen (willkommen im Club). Und das so bald wie möglich (noch mal, willkommen im Club). Finanzielle Unabhängigkeit ist das oberste Ziel. Sparen der Weg dahin. Und das in seiner extremsten Form (uuund wir sind wieder raus).